HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak Kapal Tua, Erick Thohir Usul PMN Pelni Rp3 Triliun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:11 WIB
Banyak Kapal Tua, Erick Thohir Usul PMN Pelni Rp3 Triliun
Erick Thohir usul PMN untuk Pelni (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Pasalnya, banyak kapal laut milik Pelni sudah berusia 30 tahun alias tua.

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan keamanan penumpang kapal. Menurut Erick, perbaikan atau pembelian kapal baru perlu dilakukan untuk menjaga keamanan penumpang. Apalagi, Pelni sebagai BUMN yang menerima penugasan pemerintah untuk melayani transportasi laut antar pulau di Tanah Air.

“Karena ada beberapa hal yang menjadi sangat penting ketika kita melihat, misalnya Pelni bahwa ini pelayanan yang, kita negara kepulauan, tapi kalau kapal-kapal sudah 30 tahun, ini keamanan menjadi sangat penting,” ujar Erick, ditulis Jumat (15/9/2023).

Dirinya mengusulkan PMN untuk Pelni sebesar Rp 3 triliun yang bisa dicairkan pada tahun depan. Usulan tersebut disampaikan kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja, Kamis (14/9/2023) kemarin. Anggaran jumbo itu dapat dialokasikan untuk perbaikan atau pembelian kapal Pelni.

Tak hanya Pelni, Erick juga mengusulkan PMN untuk lima BUMN lainnya. Di mana, suntikan negara ini berasal dari cadangan investasi pemerintah senilai Rp12,88 triliun.

“Memang dari diskusi kemarin ada dialokasikan, dimasukkan di cadangan investasi yang menjadi keputusan mereka yaitu Rp 12,88 triliun, di sini kita kembali diskusikan walaupun detailnya tergantung daripada keputusan cadangan investasi yang sebenarnya kita sudah bahas mendalam,” katanya.

Halaman:
1 2
