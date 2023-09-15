Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Impor 1,59 Juta Ton Beras, Paling Banyak dari Thailand

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:39 WIB
RI Impor 1,59 Juta Ton Beras, Paling Banyak dari Thailand
Indonesia impor beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia impor 1,59 juta ton beras dari Januari hingga September 2023. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan impor beras tersebut adalah catatan secara kumulatif menurut HS 8.

Adapun negara penyumbang volume beras impor terbesar adalah Thailand, Vietnam, dan India.

"Impor komoditas beras ini didominasi oleh semi milled atau wholly milled rice (HS 10063099) dengan porsi sebesar 88,52%," ungkap Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Thailand mendominasi volume beras ini, dengan total sebesar 800 ribu ton. Jumlah ini mengambil share 50,36% atau separuh dari total impor beras Indonesia.

Negara kontributor beras impor terbesar kedua adalah Vietnam. "Volume beras impor dari Vietnam mencapai 674 ribu ton, dengan porsi 42,33% dari total impor beras," ucap Amalia.

Halaman:
1 2
