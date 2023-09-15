Volume Transaksi Agen BRILink Tembus Rp675,8 Triliun, Kalahkan Fintech Pembayaran

JAKARTA - Volume transaksi Agen BRILink di tercatat Rp675,8 triliun. Jumlah tersebut unggul dibandingkan volume transaksi financial technology (Fintech) pembayaran.

Direktur Utama Bank BRI Sunarso menjelaskan, volume transaksi Agen BRILink sebesar Rp675,8 triliun merupakan angka di semester I tahun 2023. Sementara volume transaksi fintech sebesar Rp50 triliun-Rp100 triliun.

"Jadi kalau satu tahun volume transaksi Agen BRILink mencapi Rp1.300-1.400 triliun. Ini adalah bukti masyarakat kita masih bertransaksi secara cash dan lewat agen BRILink," ujar Sunarso belum lama ini di BRILink Stadium.

Berdasarkan data BRI yang dikutip Jumat (15/9/2023), Jumlah agen BRILink saat ini tercatat 666 ribu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah tersebut terus pun bertumbuh dibandingkan periode sebelumnya. Sementara, untuk fee based inocome BRI tercatat Rp728,6 miliar.