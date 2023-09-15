Intip Hasil Pertemuan Wapres dengan China, Hasilkan Investasi Rp327 Triliun

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertemu dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian, Zhou Zuyi di Crowne Plaza Fuzhou Riverside, Fuzhou, Provinsi Fujian, China, Jumat (15/9/2023).

Pada kesempatan itu, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian Zhou Zuyi menyampaikan bahwa Two Countries Twin Parks (TCTP) merupakan proyek yang sangat penting bagi Indonesia dan Tiongkok, dan telah mendapat perhatian lebih dari kedua kepala negara.

Melalui kesepakatan bersama ini, beberapa perusahaan Tiongkok telah melakukan investasi besar di Indonesia, bahkan ada yang nilainya mencapai USD21,4 miliar setara Rp327 triliun.

“Sementara kawasan industri di Indonesia berperan dalam mempercepat pembangunan usahanya,” ungkap Zhou Zuyi dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Zhou Zuyi juga mengharapkan Indonesia dan Tiongkok akan terus membangun proyek-proyek besar yang berfokus pada beberapa sektor industri penting seperti pertanian, permesinan, elektronik, dan pertambangan hijau.

“Pemerintah daerah Provinsi Fujian bersama Pemerintah Pusat juga telah bekerjasama untuk membangun mekanisme kerja yang sangat baik untuk mendorong instalasi infrastruktur yang akan membantu meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Fujian,” imbuhnya.