Dari Mana Perusahaan Ojek Online Mendapatkan Keuntungan?

JAKARTA - Dari mana perusahaan ojek online mendapatkan keuntungan? Menjadi pertanyaan yang menarik untuk diulas.

Pasalnya transportasi ojek online banyak digunakan masyarakat sehingga muncul pertanyaan tersebut.

Perusahaan ojek online mendapatkan keuntungan melalui investor. Selain menjadi sumber dana, investor secara tidak langsung berperan dalam memberi penghasilan untuk perusahaan ojek online.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk menutup biaya operasional saat merintis. Sumber dana investor untuk perusahaan ojek online dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan infrastruktur di berbagai sektor layanan. Seperti biaya operasional mencakup iklan dengan cara memberikan layanan gratis untuk pengguna.

Selain itu, perusahaan ojek online mendapatkan keuntungan dari penghasilan pelayanan jasa. Dalam sehari perusahaan ojek online memperoleh keuntungan sampai Rp4 miliar.

Namun keuntungan yang didapatkan perusahaan ojek online turut disertai kerugian mencapai Rp2 miliar per hari. Hal tersebut terjadi sebab perusahaan menawarkan promo setiap hari kepada para pelanggan.