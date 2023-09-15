Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Amran Sulaiman, Ini yang Dibahas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:12 WIB
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Amran Sulaiman, Ini yang Dibahas
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Mantan Mentan Amran Sulaiman. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan, sore ini.

"Iya baru ketemu dengan beliau (Presiden Jokowi," kata Amran di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Amran mengakui ada pembahasan mengenai ekonomi Indonesia saat bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Saya kan jadi pengusaha jadi diskusi masalah tentang ekonomi bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana kondisi ekonomi daerah, tentang bahas ekonomi," kata Amran.

Amran juga membahas mengenai nikel yang sumbernya luar biasa di Indonesia. Bahkan 52% cadangan nikel dunia berada di Indonesia.

"Kita punya cadangan 50% ada di Indonesia untuk seluruh dunia ada 52%. Dan 52% ini ada Sulawesi, maluku dan Papua. Lalu kalau ini digarap ini luar biasa. Bayangkan nanti ke depan kalau nikel ini, cobalt itu menjadi baterai, akan jadi bisa menjadi motor listrik, bisa menjadi mobil listrik, sepeda listrik. Bahkan listrik yang kita gunakan bisa tergantikan dari bahan baku nikel ini," kata Amran.

Menurut Amran, Indonesia khususnya di Sulawesi bisa menjadi epicentrum ekonomi baru bukan hanya nasional tapi dunia. Dirinya pun memuji keputusan Presiden Jokowi yang berani melakukan hilirisasi.

"Kami kagum dengan kesederhanaan, kejujuran dan dicintai rakyat. Pendek kata beliau dicintai rakyat dan disegani dunia," katanya.

