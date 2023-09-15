Advertisement
HOT ISSUE

Cara Erick Thohir Realisasikan Target 25% Direksi BUMN Perempuan

Azahra Kaulika Irawansyah-Jum'at, 15 September 2023 |16:19 WIB
Cara Erick Thohir Realisasikan Target 25% Direksi BUMN Perempuan
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memberikan tugas khusus kepada para Srikandi BUMN. Erick ingin supaya lingkungan kerja tidak lagi memandang gender.

"Melalui Srikandi BUMN, Kementerian BUMN ingin menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi siapa saja tanpa memandang gender atau latar belakang lainnya," ucap Erick Thohir, Jumat (15/9/2023).

Dirinya pun menargetkan pada 2023 sebanyak 25% direksi BUMN berasal dari kaum perempuan. Untuk itu, berbagai program telah disiapkan, mulai dari penjaringan talenta hingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi perempuan.

"Kegiatan Srikandi BUMN Goes To Campus ini menjadi kesempatan yang baik bagi kalian semua untuk dapat mengenal lebih dekat peren penting BUMN dalam menggerakan roda perekonomian bangsa serta mengeksplore bagaimana kalian bisa berkontribusi bersama BUMN," kata Erick.

Adapun dalam kegiatan Goes To Campus 2023 kali ini, hadir para direksi perempuan BUMN. Di antaranya, Direktur Sumber Daya Manusia PT Surveyor Indonesia Lussy Ariani Seba, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Surveyor Indonesia Rosmanidar Zulkifli, Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Sinung Triwulandari.

Kemudian Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah, Direktur Operasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Reni Wulandari, dan Vice President Corporate Communication and Corporate Social Responsibility Indonesia Power, Aryati.

