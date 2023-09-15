Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai, KCIC Siapkan 2.200 Kursi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:54 WIB
Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai, KCIC Siapkan 2.200 Kursi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) melakukan uji coba gratis bagi masyarakat mulai hari ini. Masyarakat yang mau ikut mencoba bisa mendaftarkan diri.

Uji coba kereta cepat dilakukan setelah izin Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada Kamis 14 September 2023. Adapun keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari uji coba KA Cepat akan dilakukan hingga 30 September 2023.

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan, untuk tahap awal, masyarakat yang diutamakan dapat mengikuti kegiatan uji coba ini adalah warga yang tinggal di sekitar jalur lintas KA Cepat.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan apresiasi KCIC atas peran serta masyarakat sekitar jalur yang selama ini memberikan dukungan hingga proses pembangunan KA cepat berjalan lancar.

"Kesempatan pada masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai Sabtu 17 September 2023," kata Eva dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).

Pada proses uji coba penumpang tidak berbayar tersebut, setiap harinya akan terdapat 4 jadwal keberangkatan dengan mekanisme setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi (PP) Halim - Tegalluar dan sebaliknya. Sehingga secara total setiap hari nya terdapat 8 perjalanan KA Cepat.

"Selama masa ujicoba setiap hari nya akan terdapat sekitar 2.200 ketersediaan tempat duduk," ungkap Eva.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement