Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai, KCIC Siapkan 2.200 Kursi

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) melakukan uji coba gratis bagi masyarakat mulai hari ini. Masyarakat yang mau ikut mencoba bisa mendaftarkan diri.

Uji coba kereta cepat dilakukan setelah izin Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada Kamis 14 September 2023. Adapun keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari uji coba KA Cepat akan dilakukan hingga 30 September 2023.

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan, untuk tahap awal, masyarakat yang diutamakan dapat mengikuti kegiatan uji coba ini adalah warga yang tinggal di sekitar jalur lintas KA Cepat.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan apresiasi KCIC atas peran serta masyarakat sekitar jalur yang selama ini memberikan dukungan hingga proses pembangunan KA cepat berjalan lancar.

"Kesempatan pada masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai Sabtu 17 September 2023," kata Eva dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).

Pada proses uji coba penumpang tidak berbayar tersebut, setiap harinya akan terdapat 4 jadwal keberangkatan dengan mekanisme setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi (PP) Halim - Tegalluar dan sebaliknya. Sehingga secara total setiap hari nya terdapat 8 perjalanan KA Cepat.

"Selama masa ujicoba setiap hari nya akan terdapat sekitar 2.200 ketersediaan tempat duduk," ungkap Eva.