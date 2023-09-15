Mau Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Berikut Cara Daftarnya

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mencoba gratis kereta cepat yang dilakukan hingga 30 September 2023.

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan, untuk warga umum yang ingin mencoba KA Cepat bisa mengakses informasi link terkait pendaftaran uji coba yang diumumkan secara resmi melalui saluran informasi resmi KCIC salah satunya akun resmi @keretacepat_ID.

Eva melanjutkan, pada proses uji coba penumpang tidak berbayar, setiap harinya akan terdapat 4 jadwal keberangkatan dengan mekanisme setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi (PP) Halim - Tegalluar dan sebaliknya. Sehingga secara total setiap hari nya terdapat 8 perjalanan KA Cepat.

"Selama masa ujicoba setiap hari nya akan terdapat sekitar 2.200 ketersediaan tempat duduk," ungkap Eva, Jumat (15/9/2023).

Saat ini melalui pendataan terdapat 98 desa/kelurahan dari 32 kecamatan yang tersebar di 9 kota/kabupaten di sepanjang jalur KA Cepat.

"Warga tersebut melakukan pendaftaran melalui kecamatan setempat dan secara bergiliran akan mencoba perjalanan dengan kereta cepat melalui pengaturan keberangkatan secara khusus," tuturnya.