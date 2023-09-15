Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Usulan Penambahan Insentif Konversi Motor Listrik, Jadi Berapa?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |18:07 WIB
Ada Usulan Penambahan Insentif Konversi Motor Listrik, Jadi Berapa?
Usulan penambahan insentif motor listrik. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan adanya penambahan nilai insentif konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik.

"Kita lagi usulin tambahin lagi insentifnya," ujarnya ketika ditemui di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (15/9/2023)

 BACA JUGA:

Dia menyebut usulan penambahan insentif tersebut agar Indonesia bisa lebih cepat beralih ke kendaraan listrik lantaran lebih banyak manfaatnya.

"Jadi kita harus cepet berkonversi listrik. konversi kendaraan listrik harus dipercepat karena itu manfaatnya banyak. Kita (juga) sudah bahas ongkos yang dipakai untuk tambahan subsidi itu bisa membangun berapa ratus ribu motor konversi listrik. Dengan swap kan skema lebih murah ke konsumen," tuturnya.

 BACA JUGA:

Arifin menambahkan, manfaat lainnya dari konversi motor listrik yaitu dapat menciptakan lapangan kerja baru, pengembangan industri UKM serta mengurangi impor bensin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ddan Kusdiana mengatakan pihaknya juga telah membahas kenaikan insentif motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
