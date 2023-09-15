Ada Usulan Penambahan Insentif Konversi Motor Listrik, Jadi Berapa?

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan adanya penambahan nilai insentif konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik.

"Kita lagi usulin tambahin lagi insentifnya," ujarnya ketika ditemui di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (15/9/2023)

Dia menyebut usulan penambahan insentif tersebut agar Indonesia bisa lebih cepat beralih ke kendaraan listrik lantaran lebih banyak manfaatnya.

"Jadi kita harus cepet berkonversi listrik. konversi kendaraan listrik harus dipercepat karena itu manfaatnya banyak. Kita (juga) sudah bahas ongkos yang dipakai untuk tambahan subsidi itu bisa membangun berapa ratus ribu motor konversi listrik. Dengan swap kan skema lebih murah ke konsumen," tuturnya.

Arifin menambahkan, manfaat lainnya dari konversi motor listrik yaitu dapat menciptakan lapangan kerja baru, pengembangan industri UKM serta mengurangi impor bensin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ddan Kusdiana mengatakan pihaknya juga telah membahas kenaikan insentif motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.