Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai, Kecepatan 351 Km/Jam

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung resmi melakukan uji coba operasional dengan penumpang perdana hari ini, Jumat (15/9/2023).

MNC Portal mendapatkan kesempatan langsung untuk menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

BACA JUGA:

Perjalanan dilakukan dari Stasiun Halim tepat pada pukul 14.00 WIB. Perlahan kecepatan kereta ditingkatkan hingga saat tiba di sekitar wilayah Karawang Jawa Barat, KA Cepat mencapai kecepqtan maksimal hingga 351 km/jam.

Kurang dari 30 menit, rangkaian kereta sudah tiba di Stasiun Padalarang.

BACA JUGA:

Kurang lebih 5 menit berhenti di Stasiun Padalarang, rangkaian kereta melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Tegalluar dan memakan waktu kurang lebih 15 menit perjalanan.