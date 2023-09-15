Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Warga: Nyaman Tahu-Tahu Udah Sampai

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |18:26 WIB
Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Warga: Nyaman Tahu-Tahu Udah Sampai
Warga Ikut Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Api Cepat (KA Cepat) relasi Jakarta-Bandung resmi melakukan uji coba operasional bersama masyarakat hari ini.

Warga yang turut menjajal kereta cepat mempunyai kesan beragam setelah mencobanya. Ada yang takjub dengan kereta cepat hingga terkesan dengan waktu tempuh sangat cepat.

Maya, warga Kecamatan Halim ini ikut naik KA Cepat. Ia mengaku sangat takjub saat medasakan kecepatan dan kenyamanan saat berada di dalam rangkaian kereta.

"Kesannya takjub. Pas di dalam itu rasanya nyaman, nggak berasa sama sekali, sehingga tahu-tahu udah sampai aja," ungkap Maya saat ditemui di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023).

Maya mengaku sering berkunjung ke Bandung menggunakan mobil dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Namun saat menggunakan KA Cepat, hanya dalam waktu 25 menit ia sudah bisa sampai di Padalarang. "Tadi 25 menit sudah sampai di Stasiun Padalarang," tutur Maya.

Sementara itu, warga dari Kelurahan Halim bernama Heru terkesan dengan kecepatan kereta yang bisa mencapai 350 km/jam.

"Cepat. Keretanya berjalan dengan cepat dan juga nyaman di dalam, di luar juga suasananya enak, pemandangannya bagus, goyangannya nggak berasa sama sekali, terus kecepatan 350 itu benar-benar halus banget," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement