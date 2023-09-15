Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Warga: Nyaman Tahu-Tahu Udah Sampai

JAKARTA - Kereta Api Cepat (KA Cepat) relasi Jakarta-Bandung resmi melakukan uji coba operasional bersama masyarakat hari ini.

Warga yang turut menjajal kereta cepat mempunyai kesan beragam setelah mencobanya. Ada yang takjub dengan kereta cepat hingga terkesan dengan waktu tempuh sangat cepat.

Maya, warga Kecamatan Halim ini ikut naik KA Cepat. Ia mengaku sangat takjub saat medasakan kecepatan dan kenyamanan saat berada di dalam rangkaian kereta.

"Kesannya takjub. Pas di dalam itu rasanya nyaman, nggak berasa sama sekali, sehingga tahu-tahu udah sampai aja," ungkap Maya saat ditemui di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023).

Maya mengaku sering berkunjung ke Bandung menggunakan mobil dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Namun saat menggunakan KA Cepat, hanya dalam waktu 25 menit ia sudah bisa sampai di Padalarang. "Tadi 25 menit sudah sampai di Stasiun Padalarang," tutur Maya.

Sementara itu, warga dari Kelurahan Halim bernama Heru terkesan dengan kecepatan kereta yang bisa mencapai 350 km/jam.

"Cepat. Keretanya berjalan dengan cepat dan juga nyaman di dalam, di luar juga suasananya enak, pemandangannya bagus, goyangannya nggak berasa sama sekali, terus kecepatan 350 itu benar-benar halus banget," ujarnya.