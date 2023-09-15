Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menparekraf Sandiaga Uno: Saya Dorong UMKM Ekspor agar Naik Kelas

Widodo , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |18:42 WIB
Menparekraf Hadiri Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan di Karanganyar. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

KARANGANYAR - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong UMKM untuk melakukan ekspor. Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan Kabupaten/Kota atau KaTa Kreatif di Karanganyar, Kamis 14 September 2023.

"Saya mendorong pelaku UMKM untuk ekspor agar naik kelas," kata Sandiaga, Jumat (15/9/2023).

Kabupaten Karanganyar merupakan lokasi ke-30 dari rangkaian program Pengembangan KaTa Kreatif Indonesia 2023. Sebanyak 200 pelaku UMKM / ekonomi kreatif mengikuti Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan dalam program pengembangan KaTa Kreatif di gedung Kebudayaan Karanganyar itu.

"Cukup banyak UMKM dan ekonomi kreatif yang kami bina kami dampingi besarkan bersama Pak Ganjar, terutama di Jawa Tengah. Jadi kami tinggal meneruskan dan meningkatkan," kata Sandi.

Pembukaan workshop juga ini dihadiri Bupati Juliyatmono dan Sekda Timotius Suryadi. Event Director Yayasan Solo Batik Carnival, Ade Sugriwa dihadirkan sebagai nara sumber untuk berbagi pengalaman dan memberi materi tentang pemasaran dan manajerial modal usaha.

Dalam arahannya, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong para pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Karanganyar agar terus berinovasi, dan berkarya serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Menurut dia, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar pada subsektor kuliner, seni pertunjukan, dan kriya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf.

"Diperlukan kreatifitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini," kata Sandiaga didampingi Sekda Karanganyar Timotius Suryadi.

Halaman:
1 2
