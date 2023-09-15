Advertisement
HOT ISSUE

KKP Ungkap Fakta Soal Angka Konsumsi Ikan RI

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |18:54 WIB
KKP Ungkap Fakta Soal Angka Konsumsi Ikan RI
KKP Ungkap Fakta Konsumsi Ikan Nasional. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pentingnya kesadaran konsumen terhadap produk perikanan berkelanjutan dalam menyambut Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-10.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo menyebutkan, semakin meningkatnya konsumsi ikan diharapkan dapat mendukung asupan gizi masyarakat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Di mana Angka Konsumsi Ikan (AKI) Nasional (setara utuh segar) meningkat dari 55,16 kg/kapita pada tahun 2021 menjadi 56,48 kg/kapita pada tahun 2022.

"Fakta yang menggembirakan ini tentu harus didukung oleh ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan," ujar Budi, Jumat (15/9/2023).

Pada peringatan Harkannas ke-10, KKP mengusung tema "Ikan untuk Generasi Emas". Menurutnya, tema tersebut menjadi panggilan kepada berbagai elemen bangsa dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang.

"Kata kunci generasi emas adalah era Indonesia memiliki SDM yang berdaya saing," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Erwin Dwiyana mengatakan, dalam Webinar Menyongsong Harkannas 2023 beberapa waktu lalu mengatakan generasi emas adalah generasi yang cerdas, sehat, kuat, dan memiliki karakter yang baik.

"Harkanas mengingatkan kembali komitmen kita dalam peningkatan konsumsi ikan sebagai investasi gizi generasi mendatang," tuturnya.

