Mantan Mentan Amran Sulaiman Akui Keberanian Presiden Jokowi untuk Hilirisasi Nikel

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku membahas soal nikel saat pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Menurut Amran, nikel di Indonesia sungguh luar biasa Indonesia. Bahkan 52% cadangan nikel dunia berada di Indonesia.

"Kita punya cadangan 50% ada di Indonesia untuk seluruh dunia ada 52%. Dan 52% ini ada Sulawesi, Maluku dan Papua. Lalu kalau ini digarap ini luar biasa," kata Amran usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jumat (15/9/2023).

Bayangkan, lanjut Amran, bila ke depan nikel ini bisa dihilirisasi menjadi baterai kendaraan listrik, dari motor sampai mobil.

"Bahkan listrik yang kita gunakan bisa tergantikan dari bahan baku nikel ini," kata Amran.

Menurut Amran, Indonesia khususnya di daerah Sulawesi bisa menjadi epicentrum ekonomi baru bukan hanya nasional tapi dunia.

Dirinya juga memuji keputusan Presiden Jokowi yang berani melakukan hilirisasi. Amran sangat terkesan terobosan-terobosan Presiden.

"Ini luar biasa dan penting dimanfaatkan, ini Indonesia Timur bisa menjadi epicentrum ekonomi baru bahkan untuk nasional bahkan untuk dunia. Karena adanya sumber daya alam (nikel). Kalau nikel ini kita hilirisasi seperti sekarang program Bapak Presiden luar biasa berani mengambil keputusan melakukan hilirisasi, value-nya luar biasa," kata Amran.