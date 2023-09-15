Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pernah Lewati Krisis, RI Mampu Hadapi Gejolak Ekonomi Dunia Sekarang

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |20:31 WIB
Pernah Lewati Krisis, RI Mampu Hadapi Gejolak Ekonomi Dunia Sekarang
RI Mampu Hadapi Gejolak Ekonomi Dunia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia dinilai mampu menghadapi berbagai kontraksi ekonomi global yang terjadi saat ini. Mulai dari ketidakpastian akibat pengaruh kebijakan suku bunga The Fed, harga minyak dunia yang naik hingga perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Harga minyak dunia seperti Brent mencapai USD92,06 per barel. Sementara The Fed diproyeksikan akan tetap mempertahankan suku bunga pada kisaran 5,25%-5,50%.

Menurut Peneliti Indef Abdul Manap Pulungan, gejolak ekonomi dunia tentu memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap negara. Seperti kenaikan harga minyak dunia, yang menjadi perhatian termasuk bagi Indonesia.

“Misalnya di Amerika, tentu itu akan berbeda dengan Inggris dan Eropa. Amerika hanya bermasalah di inflasi, sementara di sisi tingkat pengangguran, Amerika terbilang cukup bagus sehingga tekanan dari harga minyak global ini akan relatif minor bagi Amerika. Tetapi bagi negara yang situasinya berbeda seperti Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, tentu dampaknya akan lebih terasa karena negara-negara tersebut memiliki masalah tingkat inflasi yang tinggi dan juga pengangguran yang tinggi,” jelasnya, di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Meski begitu, Abdul menambahkan, kenaikan harga minyak tersebut bukanlah faktor satu-satunya yang mendorong terjadinya gejolak ekonomi global, namun terdapat faktor lain yang menyertainya, yakni perang Rusia-Ukraina.

“Saya melihat kenaikan harga minyak ini sebetulnya temporer saja, tidak akan signifikan seperti tahun 2022,” ujarnya.

Sementara terkait kebijakan suku bunga The Fed, Abdul mengungkapkan bahwa bank sentral AS itu memiliki pengaruh yang kuat untuk mengubah situasi ekonomi global.

“Ketika The Fed mengubah suku bunganya tentu akan diikuti oleh negara lain. The Fed adalah leader di pasar keuangan global. Jadi, apa yang dilakukan The Fed umumnya akan diikuti oleh bank sentral lainnya, karena The Fed menjadi benchmark bagi negara-negara lain untuk suku bunganya. Oleh karena itu, ada istilah ketika The Fed bersin maka negara-negara lain akan mabok,” tuturnya.

Abdul pun meyakini Indonesia akan mampu melewati situasi dari gejolak tersebut, mengingat Indonesia pernah melewati situasi tekanan ekonomi yang lebih sulit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192451/ekonomi_indonesia-n1oW_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Mandek di 5 Persen, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186091/airlangga-gFf0_large.png
Ada Bansos hingga Diskon, Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement