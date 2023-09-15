Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Gurita Bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang Gulung Tikar

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |19:12 WIB
7 Gurita Bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang Gulung Tikar
Ilustrasi gurita bisnis Raffi Ahmda dan Nagita Slavina (Foto:Instagram)
JAKARTA- Deretan 7 gurita bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang gulung tikar menarik untuk diulas.

Tidak hanya berbisnis di bidang entertainment saja, keduanya juga memiliki bisnis lain di bidang kuliner, pakaian, hingga mebel. Sayangnya, beberapa bisnis orang tua Rafathar dan Rayyanza ini harus gulung tikar.

Nah, apa saja 7 gurita bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang gulung tikar? Berikut rangkumannya dilansir dari berbagai sumber.

1. Gigieat Cake

Bisnis kuliner di sempat merebak di kalangan selebritis. Tepatnya pada sekitar tahun 2018-2019, para artis kompak membuka bisnis kue bolu yang disebut juga dengan kue artis.

Nagita Slavina pun tak mau ketinggalan. Putri dari artis senior Rieta Amilia ini juga merilis Gigieat Cake dengan produk kue bolu beserta sederet toping menarik. Sayangnya, bisnis yang sudah ada di beberapa wilayah di Indonesia ini harus tutup karena pamor yang telah meredup.

