HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Sumber Kekayaan Tomy Winata

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |19:09 WIB
5 Sumber Kekayaan Tomy Winata
5 Sumber Kekayaan Tomy Winata. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Tomy Winata. Salah satu pengusaha sukses di Indonesia.

Tomy Winata merupakan pemilik Grup Artha Graha atau Artha Graha Network Tomy Winata atau dikenal dengan inisial TW.

Dikenal sebagai raja properti dan pengusaha yang punya banyak bisnis di Indonesia ini diketahui memiliki 16 perusahaan.

Perusahaannya tersebut bergerak di berbagai sektor, seperti perhotelan, perkebunan, dan yang terutama perbankan, properti, hingga infrastruktur di bawah Artha Graha Network.

Kemudian, berbicara soal pengalaman dan jam terbang dari pria berusia 65 tahun itu sudah tidak diragukan lagi. Hal itu dibuktikan dari kesuksesan yang dicapainya saat ini.

Berikut ini okezone merangkum sumber kekayaan milik Tomy Winata, Jumat (15/9/2023).

1. PT Bank Artha Graha Internasional

PT Bank Artha Graha Internasional adalah perusahaan swasta berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Didirikan pada 1973, bank ini merupakan hasil merger dari Bank Interpacific dan Bank Artha Graha yang lama pada tahun 2005.

2. PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Melalui PT Jakarta Internasional Hotels and Development, Tomy memiliki hotel bintang 5, yaitu Hotel Borobudur dengan 695 kamar berbagai tipe yang berlokasi di Lapangan Banteng, Jakarta.

3. PT Danayasa Arthatama

Melalui anak perusahaan PT Danayasa Arthatama, Tomy memiliki Kawasan Business District yang pertama di Indonesia, yaitu Sudirman Central Business District (SCBD) dengan luas 45 hektar. Tomy memiliki visi bahwa kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) ini akan menjadi "Manhattan of Indonesia".

Halaman:
1 2
