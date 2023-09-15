Gaji Rp12 Juta Bisa Beli Rumah Harga Berapa?

Gaji Rp12 juta bisa beli rumah harga berapa (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Gaji Rp12 juta bisa beli rumah harga berapa? Rumah menjadi suatu kebutuhan yang cukup penting di berbagai kalangan, salah satunya di kalangan milenial.

Generasi milenial ini di Indonesia ternyata masih cukup banyak yang belum memiliki rumah sendiri atau rumah pribadi.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019, masih terdapat sekitar 81 juta milenial yang belum memiliki rumah.

Dalam hal ini, para milenial ini sebenarnya bisa saja untuk memiliki rumah asalkan mereka menerapkan sejumlah strategi perencanaan keuangan yang sesuai dengan penghasilan.

Founder PT Daya Uang Indonesia Tangguh Lolita Setyawati menjelaskan, terdapat rumus dasar untuk milenial agar dapat membeli rumah dengan harga yang sesuai dengan cara mengukur penghasilannya.

Banyak orang berpikir membeli rumah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gaji puluhan juta ke atas, tetapi bagaimana dengan seorang karyawan baru atau bagi mereka yang mungkin hanya memiliki gaji Rp12 juta, apakah masih dapat membeli rumah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan fokus utama terlebih dahulu yaitu mengenai berapa cicilan per bulan yang sanggup dibayar oleh orang yang bergaji Rp12 juta tersebut.