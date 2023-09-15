Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Gaji Rp12 Juta Bisa Beli Rumah Harga Berapa?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |06:53 WIB
Gaji Rp12 Juta Bisa Beli Rumah Harga Berapa?
Gaji Rp12 juta bisa beli rumah harga berapa (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gaji Rp12 juta bisa beli rumah harga berapa? Rumah menjadi suatu kebutuhan yang cukup penting di berbagai kalangan, salah satunya di kalangan milenial.

Generasi milenial ini di Indonesia ternyata masih cukup banyak yang belum memiliki rumah sendiri atau rumah pribadi.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019, masih terdapat sekitar 81 juta milenial yang belum memiliki rumah.

Dalam hal ini, para milenial ini sebenarnya bisa saja untuk memiliki rumah asalkan mereka menerapkan sejumlah strategi perencanaan keuangan yang sesuai dengan penghasilan.

Founder PT Daya Uang Indonesia Tangguh Lolita Setyawati menjelaskan, terdapat rumus dasar untuk milenial agar dapat membeli rumah dengan harga yang sesuai dengan cara mengukur penghasilannya.

Banyak orang berpikir membeli rumah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gaji puluhan juta ke atas, tetapi bagaimana dengan seorang karyawan baru atau bagi mereka yang mungkin hanya memiliki gaji Rp12 juta, apakah masih dapat membeli rumah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan fokus utama terlebih dahulu yaitu mengenai berapa cicilan per bulan yang sanggup dibayar oleh orang yang bergaji Rp12 juta tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/470/3097816/5-fakta-rumah-subsidi-2025-flpp-langsung-dimulai-awal-tahun-M8oHRmWoXz.jpg
5 Fakta Rumah Subsidi 2025, FLPP Langsung Dimulai Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/470/3096564/79-ribu-hektare-lahan-siap-dibangun-program-3-juta-rumah-jJ9GCpwOzB.png
79 Ribu Hektare Lahan Siap Dibangun Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/470/3095023/4-fakta-proyek-strategis-nasional-untuk-realisasikan-program-3-juta-rumah-wfKacl7Mqr.jpg
4 Fakta Proyek Strategis Nasional untuk Realisasikan Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/470/3093419/5-fakta-investor-asing-berlomba-lomba-ingin-proyek-3-juta-rumah-tVZ4bSLtMf.jpg
5 Fakta Investor Asing Berlomba-lomba Ingin Proyek 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/470/3092185/maruarar-sirait-dapat-anggaran-rp5-2-triliun-cukup-bangun-3-juta-rumah-YWRlDSVb5j.jpg
Maruarar Sirait Dapat Anggaran Rp5,2 Triliun, Cukup Bangun 3 Juta Rumah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/470/3091423/ahy-sebut-keadilan-rakyat-itu-punya-rumah-layak-FbnR9MzdRu.jpg
AHY Sebut Keadilan Rakyat Itu Punya Rumah Layak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement