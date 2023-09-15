Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Punya AQI Baik, Kawasan Nusa Dua Pilihan Investasi Properti Ideal Untuk Second Home di Bali

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |09:11 WIB
Punya AQI Baik, Kawasan Nusa Dua Pilihan Investasi Properti Ideal Untuk Second Home di Bali
Kawasan Nusa Dua jadi pilihan investasi properti yang ideal (Foto: Maine Residence)
A
A
A

BALI – Selama beberapa bulan terakhir, polusi udara masih menjadi masalah serius yang dialami oleh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kualitas udara yang buruk memberikan dampak negatif terhadap pernapasan. Tak heran, jika angka penderita ISPA di Jakarta dan sekitarnya terus mengalami peningkatan. Akibatnya, kini sejumlah orang mulai melirik daerah lain sebagai tempat tinggal kedua, Nusa Dua Bali bisa jadi salah satu pilihan.

Wilayah Nusa Dua yang berada di Bali adalah salah satu wilayah yang memiliki kualitas udara sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil monitoring salah satu aplikasi pemantau kualitas udara, tertera pada aplikasi tersebut menujukkan angka 25 AQI yang menandakan kualitas udara dengan keterangan Good berlatar belakang warna hijau. Informasi tersebut menunjukkan bahwa Nusa Dua termasuk dalam salah satu wilayah dengan udara yang bersih.

Berbeda dengan Jakarta, dalam aplikasi tersebut menujukkan angka 155 AQI dengan keterangan Unhealthy berlatar belakang warna merah. Informasi tersebut menjelaskan bahwa kualitas udara di Jakarta sedang dilanda polusi udara yang sangat serius.

Dengan kualitas udara yang berbanding terbalik antara Nusa Dua Bali dan Jakarta, menjadikan alasan mengapa sejumlah orang untuk mengambil keputusan mencari tempat tinggal atau rumah di Bali. Terlebih wilayah Nusa Dua Bali cukup dikenal sebagai kawasan villa eksklusif dan hotel berbintang, sehingga menjadikan tempat ini banyak dipilih oleh orang saat berencana pindah ke Bali.

Meski begitu, ada beberapa hal yang juga perlu Anda perhatikan ketika akan memilih rumah di Bali, khususnya wilayah Nusa Dua. Apa saja, berikut ini kami merangkumnya untuk Anda.

1. Pilih Rumah dengan Banyak Open Space

Meski wilayah tempat tinggal Anda memiliki kualitas udara yang baik, namun untuk menunjang kualitas udara di dalam rumah, sebaiknya pilihlah rumah yang memiliki banyak area open space. Seperti yang ditawarkan oleh banyak pengembang rumah di Bali, yang saat ini mengusung konsep open space, karena baik bagi sirkulasi udara di dalam rumah, mulai dari ceiling yang tinggi hingga meminimalisir adanya skat antar ruangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement