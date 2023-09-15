Punya AQI Baik, Kawasan Nusa Dua Pilihan Investasi Properti Ideal Untuk Second Home di Bali

BALI – Selama beberapa bulan terakhir, polusi udara masih menjadi masalah serius yang dialami oleh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kualitas udara yang buruk memberikan dampak negatif terhadap pernapasan. Tak heran, jika angka penderita ISPA di Jakarta dan sekitarnya terus mengalami peningkatan. Akibatnya, kini sejumlah orang mulai melirik daerah lain sebagai tempat tinggal kedua, Nusa Dua Bali bisa jadi salah satu pilihan.

Wilayah Nusa Dua yang berada di Bali adalah salah satu wilayah yang memiliki kualitas udara sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil monitoring salah satu aplikasi pemantau kualitas udara, tertera pada aplikasi tersebut menujukkan angka 25 AQI yang menandakan kualitas udara dengan keterangan Good berlatar belakang warna hijau. Informasi tersebut menunjukkan bahwa Nusa Dua termasuk dalam salah satu wilayah dengan udara yang bersih.

Berbeda dengan Jakarta, dalam aplikasi tersebut menujukkan angka 155 AQI dengan keterangan Unhealthy berlatar belakang warna merah. Informasi tersebut menjelaskan bahwa kualitas udara di Jakarta sedang dilanda polusi udara yang sangat serius.

Dengan kualitas udara yang berbanding terbalik antara Nusa Dua Bali dan Jakarta, menjadikan alasan mengapa sejumlah orang untuk mengambil keputusan mencari tempat tinggal atau rumah di Bali. Terlebih wilayah Nusa Dua Bali cukup dikenal sebagai kawasan villa eksklusif dan hotel berbintang, sehingga menjadikan tempat ini banyak dipilih oleh orang saat berencana pindah ke Bali.

Meski begitu, ada beberapa hal yang juga perlu Anda perhatikan ketika akan memilih rumah di Bali, khususnya wilayah Nusa Dua. Apa saja, berikut ini kami merangkumnya untuk Anda.

1. Pilih Rumah dengan Banyak Open Space

Meski wilayah tempat tinggal Anda memiliki kualitas udara yang baik, namun untuk menunjang kualitas udara di dalam rumah, sebaiknya pilihlah rumah yang memiliki banyak area open space. Seperti yang ditawarkan oleh banyak pengembang rumah di Bali, yang saat ini mengusung konsep open space, karena baik bagi sirkulasi udara di dalam rumah, mulai dari ceiling yang tinggi hingga meminimalisir adanya skat antar ruangan.