HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Penghasilan Gocar Per Hari?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |07:55 WIB
Berapa Penghasilan Gocar Per Hari?
Ilustrasi untuk penghasilan pengemudi Gocar (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Berapa penghasilan Gocar per hari menarik untuk diulas. Transportasi online kini dianggap sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, terlebih di kota-kota besar.

Tidak hanya ojek online, taksi online seperti Gocar juga digemari para pelanggan. Dengan meningkatnya permintaan pengguna Gocar, pendapatan pengemudinya dikabarkan cukup menggiurkan. Bahkan konon lebih tinggi dari gaji karyawan kantoran.

Lantas, berapa penghasilan Gocar per hari? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (15/9/2023), pendapatan para pengemudi Gocar tentunya bervariasi.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jarak yang ditempuh, banyaknya pelanggan dalam satu hari, bonus harian, dan lain-lain.

Namun ada beberapa pengemudi Gocar yang mengaku jika ramai, per hari mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400 ribu per hari atau bahkan lebih.

Keuntungan tersebut masih harus dipotong bensin dan biaya makan sekitar Rp150 ribu.  Sehingga, jika dihitung total estimasi penghasilan bersih pengemudi Gocar adalah sekitar Rp250 ribu per hari belum termasuk bonus.

Sistem bonus Gocar sendiri kabarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pengemudi biasanya akan mendapatkan bonus ketika berhasil menyelesaikan sebuah orderan. Dalam skema perhitungan, satu orderan Gocar bernilai 1 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
