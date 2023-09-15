Lembaga Test TOEFL Resmi untuk CPNS 2023

JAKARTA- Lembaga test TOEFL resmi untuk CPNS 2023 kini semakin dicari jelang pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK pada 17 September 2023 mendatang.

Para calon peserta tentunya harus mempersiapkan sejumlah dokumen penting termasuk sertifikat TOEFL resmi. Pasalnya, sejumlah instansi memberlakukan syarat tersebut.

Apabila Anda belum mendapatkan sertifikasi, berikut beberapa lembaga test TOEFL resmi untuk CPNS 2023 dilansir dari berbagai sumber.

10. Lembaga Bahasa International Universitas Indonesia

Lembaga Bahasa International milik Universitas Indonesia ini menyediakan tes TOEFL bersertifikat resmi dari ETS. Mengutip dari laman resmi LBI, tes TOEFL di lembaga tersebut bisa dilakukan secara online maupun offline dengan biaya ujian sebesar Rp585 ribu.

9. British Council

Selanjutnya ada British Council sebagai lembaga tes TOEFL yang ditunjuk langsung oleh ETS. Tak hanya menyediakan layanan tes, British Council juga menyediakan tempat kursus bagi siapa saja yang ingin lulus tes TOEFL dengan nilai maksimal.