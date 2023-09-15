Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

15 Cara Mendapatkan Uang Tanpa Modal

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |13:22 WIB
15 Cara Mendapatkan Uang Tanpa Modal
Cara Mendapatkan Uang Tanpa Modal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 15 cara mendapatkan uang tanpa modal yang menarik untuk diulas. Pasalnya bisnis ini dapat dilakukan hanya dengan bermodalkan internet.

Cara mendapatkan uang tanpa modal tentu menarik banyak minat masyarakat. Terlebih cara tersebut dinilai mudah sebab bisa dilakukan di rumah ketika waktu luang.

Lantas bisnis apa saja yang dapat dilakukan? Simak 15 cara mendapatkan uang tanpa modal melalui rangkuman Okezone.

1. Afiliasi

Afiliasi menjadi salah satu cara mendapatkan uang tanpa modal. Afiliasi merupakan kerja sama antara perusahaan untuk melakukan promosi.

Cara menjadi afiliator adalah dengan mengajak orang untuk membeli atau menggunakan produk dari suatu perusahan. Jika berhasil mengajak atau membeli maka sang afiliator akan memperoleh komisi.

Halaman:
1 2 3
