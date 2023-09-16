Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Turun Tajam, Indeks Nasdaq Anjlok 1,56%

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |07:41 WIB
Wall Street Turun Tajam, Indeks Nasdaq Anjlok 1,56%
Wall Street ditutup melemah (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wall Street turun tajam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Bursa saham AS terseret penurunan saham produsen cip di tengah kekhawatiran lemahnya permintaan konsumen.

Sementara kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah menekan Amazon dan saham-saham pertumbuhan megacaps lainnya.

Dilansir dari Antara, Sabtu (16/9/2023), indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 288,87 poin atau 0,83%, menjadi menetap di 34.618,24 poin. Indeks S&P 500 merosot 54,78 poin atau 1,22% menjadi berakhir di 4.450,32 poin. Indeks Komposit Nasdaq terpuruk 217,72 poin atau 1,56%, menjadi ditutup di 13.708,34 poin.

Sebelas sektor utama S&P 500 seluruhnya berakhir di zona merah, dipimpin oleh sektor teknologi informasi yang tergelincir 1,95%, diikuti oleh penurunan sektor konsumen sebesar 1,88%.

Untuk minggu ini, S&P 500 turun 0,16% dan Nasdaq kehilangan 0,39%. Sementara itu, indeks Dow bertambah 0,12%.

Produsen peralatan cip Applied Materials, Lam Research dan KLA Corp semuanya anjlok lebih dari 4,0% setelah Reuters melaporkan TSMC telah meminta vendor utamanya untuk menunda pengiriman.

Nvidia turun 3,7%, Advanced Micro Devices kehilangan 4,8% serta Broadcom dan Micron Technology masing-masing turun lebih dari 2,0%, menyeret indeks Philadelphia Semiconductor turun sekitar 3,0% untuk sesi tersebut.

