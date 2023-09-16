Harga Emas Dunia Naik Didukung Lesunya Dolar AS

JAKARTA - Harga emas dunia naik di akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga emas menambah keuntungan minggu ini karena mendapat dukungan dari melemahnya dolar AS setelah penurunan harga logam kuning baru-baru ini ke level terendah dalam tiga minggu.

Dilansir dari Antara, Sabtu (16/9/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman pada bulan Desember di Divisi Comex New York Exchange, terangkat USD13,40 atau 0,69% menjadi ditutup pada USD1.946,20 per ounce.

Pada minggu ini, kontrak acuan emas berjangka menguat USD3,50 atau 0,2%.

"Emas masih mampu diperdagangkan di atas 1.900 dolar AS meskipun kenaikan suku bunga bank sentral terus berlanjut, dan ekspektasi suku bunga akan tetap lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama," kata Rupert Rowling, analis pasar di Kinesis Money.

Hal itu, menurut dia, menggambarkan betapa kuatnya dukungan terhadap aset-aset safe haven di awal tahun dengan kepercayaan pasar yang semakin meningkat seiring dengan pendekatan investor.

Pada hari Jumat (15/9), katanya dalam komentar pasar, sedikit daya apung emas juga dibantu oleh sedikit melemahnya kekuatan dolar AS, mata uang yang memiliki korelasi terbalik dengan emas karena logam biasanya dihargai dalam dolar.

Setelah mencapai level tertinggi dalam 6 bulan, kata para analis, dolar AS mengambil jeda pada hari Jumat (15/9), yang juga berkontribusi terhadap kenaikan emas.