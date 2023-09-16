Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Dunia Naik Didukung Lesunya Dolar AS

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |08:22 WIB
Harga Emas Dunia Naik Didukung Lesunya Dolar AS
Harga emas berjangka (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas dunia naik di akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga emas menambah keuntungan minggu ini karena mendapat dukungan dari melemahnya dolar AS setelah penurunan harga logam kuning baru-baru ini ke level terendah dalam tiga minggu.

Dilansir dari Antara, Sabtu (16/9/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman pada bulan Desember di Divisi Comex New York Exchange, terangkat USD13,40 atau 0,69% menjadi ditutup pada USD1.946,20 per ounce.

Pada minggu ini, kontrak acuan emas berjangka menguat USD3,50 atau 0,2%.

"Emas masih mampu diperdagangkan di atas 1.900 dolar AS meskipun kenaikan suku bunga bank sentral terus berlanjut, dan ekspektasi suku bunga akan tetap lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama," kata Rupert Rowling, analis pasar di Kinesis Money.

Hal itu, menurut dia, menggambarkan betapa kuatnya dukungan terhadap aset-aset safe haven di awal tahun dengan kepercayaan pasar yang semakin meningkat seiring dengan pendekatan investor.

Pada hari Jumat (15/9), katanya dalam komentar pasar, sedikit daya apung emas juga dibantu oleh sedikit melemahnya kekuatan dolar AS, mata uang yang memiliki korelasi terbalik dengan emas karena logam biasanya dihargai dalam dolar.

Setelah mencapai level tertinggi dalam 6 bulan, kata para analis, dolar AS mengambil jeda pada hari Jumat (15/9), yang juga berkontribusi terhadap kenaikan emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192751/harga_emas_antam-2woT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan Dibanderol Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192549/harga_emas_antam-EGug_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192364/harga_emas-FvN9_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192362/harga_emas_antam-idE3_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp9.000 Dibanderol Rp2.596.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192238/harga_emas_di_pegadaian-zYbK_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Naik  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/622/3192101/emas_antam-LMPp_large.jpg
4 Fakta Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus Rp2.605.000 per Gram!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement