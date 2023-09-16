Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Guna Usaha Indonesia Kunjungi Factory PT Sany Indonesia Machinery di Karawang

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |08:58 WIB
MNC Guna Usaha Indonesia Kunjungi Factory PT Sany Indonesia Machinery di Karawang
MNC Guna Usaha Indonesia kunjungi factory PT Sany Indonesia Machinery (Foto: MNC Media)
JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia mengunjungi Factory PT Sany Indonesia Machinery di Karawang. MNC Guna Usaha menjadi salah satu perusahaan multifinance terpercaya dan terkemuka di Indonesia.

Saat ini MNC Guna Usaha Indonesia bekerja sama dengan PT Sany Perkasa untuk pembiayaan alat berat. Adapun kerjasama dengan PT Sany Perkasa juga dinilai mampu memberikan pilihan penyediaan produk alat berat yang handal dengan pembiayaan yang fleksibel.

PT MNC Guna Usaha Indonesia berkesempatan mengunjungi factory PT. Sany Indonesia Machinery di Karawang yang berfokus pada produksi alat berat SANY di Indonesia. Sedangkan PT Sany Perkasa berfokus pada penjualan alat berat di Indonesia dan saat ini product line yang dijual PT Sany Perkasa adalah excavator, drilling rig, dan wheel loader.

“Memang kolaborasi yang terjalin antara PT MNC Guna Usaha Indonesia dan PT Sany Perkasa semakin dekat, tentu kolaborasi yang terjalin ini akan berpengaruh terhadap kerja sama yang sudah terjalin hingga saat ini, salah satunya untuk menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan alat berat di Indonesia,” kata Direktur PT MNC Guna Usaha Indonesia Miron Durait Panjaitan, Sabtu (16/9/2023).

