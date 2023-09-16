Upaya Bank Muamalat dan BMM Berdayakan Petani Cabai

JAKARTA – Upaya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdayakan petani cabai. Bank Muamalat dan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Muamalat (BMM) memberdayakan petani cabai keriting di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Direktur Eksekutif BMM Novi Wardi mengatakan, pelaksanaan program sosial ini merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari Bank Muamalat kepada penerima manfaat terpilih. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam lingkup Desa Warnasari dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

“Desa Warnasari ini dipilih karena dinilai memiliki potensi pertanian cabai keriting yang prospektif. Hanya saja, selama ini para petaninya terhambat oleh kurangnya modal yang berdampak pada harga jual yang kurang sesuai. Oleh karena itu, dukungan dari Bank Muamalat dan BMM diharapkan dapat menjadi solusi bagi petani di daerah tersebut,” ujarnya, Sabtu (16/9/2023).

Novwar, sapaan akrab Novi Wardi menjelaskan, dalam program ini pihaknya tidak sekadar memberikan bantuan tetapi turut melakukan pendampingan dengan memberikan pengetahuan menyeluruh terkait budidaya cabai keriting, termasuk di dalamnya potensi bisnis usaha yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan penerima manfaat.