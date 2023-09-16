Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Upaya Bank Muamalat dan BMM Berdayakan Petani Cabai

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:42 WIB
Upaya Bank Muamalat dan BMM Berdayakan Petani Cabai
Upaya Bank Muamalat dan BMM berdayakan petani cabai (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – Upaya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdayakan petani cabai. Bank Muamalat dan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Muamalat (BMM) memberdayakan petani cabai keriting di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Direktur Eksekutif BMM Novi Wardi mengatakan, pelaksanaan program sosial ini merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari Bank Muamalat kepada penerima manfaat terpilih. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam lingkup Desa Warnasari dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

“Desa Warnasari ini dipilih karena dinilai memiliki potensi pertanian cabai keriting yang prospektif. Hanya saja, selama ini para petaninya terhambat oleh kurangnya modal yang berdampak pada harga jual yang kurang sesuai. Oleh karena itu, dukungan dari Bank Muamalat dan BMM diharapkan dapat menjadi solusi bagi petani di daerah tersebut,” ujarnya, Sabtu (16/9/2023).

Novwar, sapaan akrab Novi Wardi menjelaskan, dalam program ini pihaknya tidak sekadar memberikan bantuan tetapi turut melakukan pendampingan dengan memberikan pengetahuan menyeluruh terkait budidaya cabai keriting, termasuk di dalamnya potensi bisnis usaha yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan penerima manfaat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125639/bank_muamalat-u42R_large.jpg
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement