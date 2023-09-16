Ternyata Ini Tantangan di Sektor Maritim dan Logistik

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) mengungkap tantangan di sektor Industri maritim dan logistik.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mendapatkan sumber daya yang memiliki kapabilitas, mentalitas, perilaku dan berwawasan yang unggul untuk mendukung visi PIS.

Saat ini, PIS yang memiliki 98 kapal milik dan mengoperasikan lebih dari 784 kapal sudah sangat diperhitungkan posisinya di kancah global.

"Kapal-kapal kita sudah berlayar di 26 rute internasional, untuk tingkat Asia Tenggara kita bisa dibilang yang terbesar,” ujar Demikian disampaikan Direktur SDM dan Pengembangan Bisnis PIS Surya Tri Harto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Untuk mencari SDM yang berkualitas dan unggul untuk menghadapi tantangan tersebut, PIS mengadakan kegiatan Pertamina Goes to Campus (PGTC) di institusi pendidikan pelayaran nasional untuk berbagi ilmu dan memotivasi para calon pelaut muda untuk memajukan industri maritim Indonesia.

PGTC kali ini berlangsung di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumbar) pada Kamis, 14 September 2023.