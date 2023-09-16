Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satgas BLBI Sita Aset Obligor Nakal di Jabar-Jatim, Nilainya Rp26 Miliar

Michelle Natalia , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |10:47 WIB
Satgas BLBI Sita Aset Obligor Nakal di Jabar-Jatim, Nilainya Rp26 Miliar
Satgas BLBI sita aset obligor nakal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satgas BLBI menyita aset properti dalam rangka penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyebut kegiatan penguasaan fisik ini dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur melalui pemasangan plang oleh Tim Satgas BLBI, tim Kanwil DJKN dan KPKNL setempat, serta didampingi para aparat dan pejabat terkait.

Salah satu properti yang ditangani berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berupa tanah dengan luas keseluruhan 19.120 m2 yang terletak di Jl. Komplek Villa Bukit Nagrak Kav. 28 atau sekarang dikenal dengan Jl. Nagrak RT/RW 003/004 Desa Balekambang Kecamatan Nagrak sesuai SHM 96 dan 88. Aset properti tersebut berasal dari Dinasty Kreasi/Bank Tiara (BTO) dengan perkiraan nilai Rp11,1 miliar.

"Properti lainnya yang juga ditangani Satgas BLBI berada di Provinsi Jawa Timur berupa tanah dengan luas keseluruhan 202.662 m2 yang tersebar di dua kabupaten dan satu kota. Nilai perkiraan aset-aset di Jawa Timur tersebut mencapai Rp14,9 miliar," ujar Rionald dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Secara rinci properti tersebut antara lain berupa satu bidang tanah seluas 8.420 m2 yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono, GG. XIV B, RT/RW. 006/02, Desa Radegansari, Kec. Kebomas, Gresik sesuai SHM Nomor 341/Gulomantung dan SHM Nomor 345/Gulomantung yang berasal dari Bank Pesona Kriyadana dengan estimasi nilai Rp3,97 miliar.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
