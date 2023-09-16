Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transformasi Digital, DJKN Pakai E-Materai Peruri

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |11:39 WIB
Transformasi Digital, DJKN Pakai E-Materai Peruri
DJKN pakai e-materai dan tanda tangan digital Peruri (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA Peruri mendukung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan transformasi digital. Transformasi digital DJKN di antaranya penggunaan tanda tangan digital dan e-meterai serta Digital ID untuk otorisasi dan verifikasi dokumen elektronik yang dilakukan pengguna di ranah digital.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Peruri Induk dengan DJKN tentang Pemanfaatan Produk dan Layanan Peruri yang ditandatangani oleh Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban.

Sedangkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh PT Peruri Digital Security (PDS) selaku anak perusahaan Peruri dengan DJKN terkait Pemanfaatan Layanan Solusi Digital yang ditandatangani oleh Direktur Utama PDS, Tetty Herawati Siregar dengan Direktur Lelang DJKN, Joko Prihanto.

“DJKN yang salah satu tugasnya menyelenggarakan proses lelang sedang melakukan upaya modernisasi dan terus berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka saat ini sedang dilakukan re-engineering,” kata Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Sabtu (16/9/2023).

Saat ini Peruri memiliki beberapa layanan solusi digital antara lain Peruri Sign, Peruri Code, Peruri Trust, dan telah menerima penugasan tambahan dari Pemerintah pada 2021 untuk membuat dan mendistribusikan e-meterai. Peruri sendiri memiliki anak perusahaan yaitu Peruri Digital Security sebagai authorized distributor untuk produk-produk digital Peruri dan e-meterai.

“Salah satu peningkatan tata kelola yang dilakukan DJKN adalah penggunaan e-meterai dalam dokumen yang dibutuhkan pasca lelang seperti salinan risalah lelang, kutipan risalah lelang dan kwitansi lelang. Penggunaan e-meterai perlu mendapat dukungan dari Peruri khususnya PT Peruri Digital Security yang mempunyai kompetensi di bidang layanan solusi digital sehinga DJKN akan terbantu terkait tugas lelang,” tambah Rionald.

