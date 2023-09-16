Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Buka Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung bagi Masyarakat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |13:24 WIB
Uji coba kereta cepat (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka pendaftaran uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung bagi masyarakat umum. Uji coba Kereta Cepat dengan penumpang ini menjadi salah satu bagian persiapan jelang operasi secara penuh.

KCIC memberi kesempatan bagi masyarakat umum yang hendak menjajal kereta cepat. Pendaftaran dibuka mulai Sabtu 16 September 2023.

Dalam kegiatan uji coba ini, seluruh masyarakat yang terdaftar dalam manifes penumpang mendapat perlindungan asuransi perjalanan. Segera cek media sosial kereta cepat untuk mendaftarkan diri.

Adapun kegiatan uji coba operasional KA Cepat dengan penumpang ini merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan moda transportasi kereta cepat kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat akan mengenal KA Cepat dan diharapkan bisa menjadi pengguna KA Cepat di masa depan.

Selain menikmati perjalanan KA Cepat, masyarakat juga bisa melihat-lihat suasana area stasiun Halim, Jakarta dan stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Sebelumnya KCIC juga telah melakukan beberapa kali uji coba, mulai dari Presiden hingga yang terakhir kemarin mengangkut 1.700 ribu masyarakat yang rumahnya berada di sekitar pembangunan proyek untuk menumpangi KA Cepat.

Halaman:
1 2
