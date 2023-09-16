5 Jalan Tol Proyek Strategis Nasional yang Rampung Selama 8 Tahun

JAKARTA - Lima jalan tol Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selesai dibangun selama 8 tahun ke belakang. PSN dirancang dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan juga dapat menciptakan multiplier effect bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara Sewindu PSN beberapa waktu lalu mengatakan, kehadiran infrastruktur PSN juga telah mendongkrak daya saing Indonesia di level internasional. Hal ini terlihat dari meningkatnya peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Index dari peringkat 44 ke peringkat 34 pada tahun 2022.

"Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk memberi manfaat bagi rakyat, bukan menderitakan masyarakat. Sehingga dalam 8 (delapan) tahun terakhir proyek strategis nasional besar-besaran telah diselesaikan sebesar 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang," kata Presiden dikutip, Sabtu (16/9/2023).

Hingga kuartal 3 tahun 2023 ini, Kementerian Pekrjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan pembangunan 5 Jalan Tol yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan beberapa sudah beroperasi, di antaranya:

1. Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi 1

Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim seksi 1 (Sp. Indralaya - Prabumulih) sepanjang 64,50 Km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) telah selesai konstruksinya dan sudah beroperasi sejak Agustus 2023 dikelola oleh BUJT PT Hutama Karya (Persero).

Keberadaan Jalan Tol ini selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatra Selatan, juga dapat memangkas waktu kurang lebih 1 jam dari Palembang menuju Prabumulih yang apabila melewati jalan arteri bisa mencapai 2 jam lebih..