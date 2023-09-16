CEO General Electric Indonesia Handry Satriago Meninggal Dunia

JAKARTA - CEO General Electric (GE) Indonesia Handry Satriago meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang diterima Okezone, Handry meninggal dunia hari ini, Sabtu (16/9/2023).

Berdasarkan pesan yang diterima, Handry menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu pagi sekira pukul 07.50 WIB. Handry Satriago meninggal dunia di kediamannya di Jalan Tebet Barat V Nomor 6, Tebet Barat, Jakarta Selatan. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah berpulang Bapak Handry Satriago pada pukul 7.50 pagi ini," demikian pesan yang beredar.

Handry dikenal sebagai penyandang disabilitas sukses yang merupakan CEO termuda di perusahaan paling tua General Electric (GE) Indonesia.

GE merupakan perusahaan teknologi terbesar yang didirikan oleh Thomas Alva Edison sejak tahun 1980 di New York, Amerika Serikat. Dia menjabat sebagai CEO di perusahaan itu dari tahun 2011.

Untuk meraih kesuksesannya, Handry harus menerjang rintangan dan kesulitan yang berat. Dia divonis dokter memiliki kanker kelenjar getah bening di tulang belakangnya di usia 17 tahun.

Setelah itu dia tidak bersekolah berbulan-bulan dan harus duduk di kursi roda hingga sekarang. Saat terakhirnya dapat berjalan adalah ketika dia diminta mengimami ibunya menunaikan salat asar.