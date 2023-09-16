Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hitung-hitungan Polusi PLTU dan Transportasi, Lebih Besar Mana?

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |15:17 WIB
Hitung-hitungan Polusi PLTU dan Transportasi, Lebih Besar Mana?
Polusi udara transportasi vs PLTU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahli Emisi Udara Agung Tirtayasa menyatakan transportasi sebagai penyebab utama polusi udara. Sedangkan polusi akibat pembangkit listrik hanya ada di sekitar kawasannya.

Menurutnya, jika digunakan lebih dari 100 km, maka hasil yang dilakukan membutuhkan sarana komputasi yang handal serta potensi untuk tidak valid besar.

“Jarak PLTU yang diukur sampai Bandung itu hamper 250 kilometer. Software Calpuff itu biasanya digunakan untuk mengukur jarak dekat. Tidak lebih dari radius 100 kilometer,” katanya, Sabtu (16/9/2023).

Jadi menurut Anton perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk sumber emisi yang menyebabkan kualitas udara di Jakarta menurun.

Misalnya, emisi PLTU Suralaya sudah terkonsentrasi hanya di sekitar kawasan pembangkitan menyusul diterapkannya teknologi berbasis tinggi.

Rata-rata PLTU sudah dipasang Electrostatic Precipitator atau yang sering disebut ESP. Hasil efisiensi penyaringan abu dengan ESP dapat mencapai 99,5%.

Penyaringan emisi tersebut bisa terlihat dari perbedaan asap yang dikeluarkan dari PLTU.

Halaman:
1 2
