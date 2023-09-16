Handry Satriago, Difabel yang Sukses Jadi CEO General Electric Indonesia

JAKARTA - Mengenal Handry Satriago, difabel yang sukses menjadi CEO General Electric (GE) Indonesia. Handry Satriago meninggal dunia hari ini, Sabtu (16/9/2023) pada pukul 07.50 WIB.

GE merupakan perusahaan teknologi terbesar yang didirikan oleh Thomas Alva Edison sejak tahun 1980 di New York, Amerika Serikat. Dia menjabat sebagai CEO di perusahaan itu dari tahun 2011.

Untuk meraih kesuksesannya, Handry harus menerjang rintangan dan kesulitan yang berat. Kanker getah bening pada tulang belakang yang diidapnya mengharuskan dirinya memakai kursi roda.

Dia divonis dokter memiliki kanker kelenjar getah bening di tulang belakangnya di usia 17 tahun. Setelah itu dia tidak bersekolah berbulan-bulan dan harus duduk di kursi roda hingga sekarang.

Keterbatasan tersebut tak membuat Handry patah semangat. Dia merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1993. Handry kemudian melanjutkan studinya dan meraih gelar dual degree magister manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IPMI dan Universitas Monash pada tahun 1997 dan gelar doktoral dalam bidang manajemen strategis dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Handry juga menempuh pendidikan eksekutif dari Sekolah Bisnis Universitas Harvard.

Sebelum menjabat sebagai CEO GE Indonesia, dia berbekal pengalamannya sebagai Direktur Business Development di beberapa perusahaan lokal.