Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Handry Satriago, Difabel yang Sukses Jadi CEO General Electric Indonesia

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |15:38 WIB
Handry Satriago, Difabel yang Sukses Jadi CEO General Electric Indonesia
Handry Satriago meninggal dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Handry Satriago, difabel yang sukses menjadi CEO General Electric (GE) Indonesia. Handry Satriago meninggal dunia hari ini, Sabtu (16/9/2023) pada pukul 07.50 WIB.

GE merupakan perusahaan teknologi terbesar yang didirikan oleh Thomas Alva Edison sejak tahun 1980 di New York, Amerika Serikat. Dia menjabat sebagai CEO di perusahaan itu dari tahun 2011.

Untuk meraih kesuksesannya, Handry harus menerjang rintangan dan kesulitan yang berat. Kanker getah bening pada tulang belakang yang diidapnya mengharuskan dirinya memakai kursi roda.

Dia divonis dokter memiliki kanker kelenjar getah bening di tulang belakangnya di usia 17 tahun. Setelah itu dia tidak bersekolah berbulan-bulan dan harus duduk di kursi roda hingga sekarang.

Keterbatasan tersebut tak membuat Handry patah semangat. Dia merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1993. Handry kemudian melanjutkan studinya dan meraih gelar dual degree magister manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IPMI dan Universitas Monash pada tahun 1997 dan gelar doktoral dalam bidang manajemen strategis dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Handry juga menempuh pendidikan eksekutif dari Sekolah Bisnis Universitas Harvard.

Sebelum menjabat sebagai CEO GE Indonesia, dia berbekal pengalamannya sebagai Direktur Business Development di beberapa perusahaan lokal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement