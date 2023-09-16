Google Tidak Akan Khawatir dengan Kehadiran AI, Simak Penjelasannya

JAKARTA - Semenjak kehadiran Artificial Intelligence (AI) pada November tahun lalu, salah satu perusahaan teknologi terbesar yakni Microsoft merilis alat AI generative buatan mereka sendiri.

Kemunculan AI ini membuat banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi menjadi berlomba-lomba untuk membuat AI versi mereka masing-masing. Tetapi, hal ini tidak membuat Google terburu-buru mengejar ketertinggalan tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) Google, Sundar Pichai menyampaikan pendapatnya dalam sebuah wawancara dimana ia cukup senang saat ChatGPT dirilis. Sebab menurutnya dengan perilisan ChatGPT tersebut semakin menunjukan bahwa banyak orang sudah siap untuk lebih memperdalam lagi dunia teknologi.

Google telah membuat sebuah kemajuan dengan menjadi perusahaan yang mengutamakan AI. Sejak tahun 2016 Pichai merasa teknologi AI ini tidak bisa sembarangan sehingga diperlukan penelitian yang lebih matang dan mendalam lagi sebelum diterapkan ke produk Google nantinya.

“Dalam beberapa hal, ini adalah momen yang menarik bagi saya, karena kami sedang membangun teknologi dasar dan menerapkannya di seluruh produk kami,” kata Pichai kepada Wired dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada hari Senin.

"Tetapi kami masih mempertimbangkan dimana kami harus berada. Perkembangan teknologi masih panjang, dan saya merasa sangat nyaman dengan posisi kami saat ini.", lanjut Pichai dalam wawancara.

Sebagai perusahaan yang dikenal cukup besar juga, banyak orang berpikir kalau seharusnya Google dapat memunculkan sesuatu seperti ChatGPT ataupun AI lainnya. Tetapi, menurut Pichai hal itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi keuntungan Google dalam jangka panjang.