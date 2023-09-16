Ternyata Ini yang Bikin Pedagang Pasar Tanah Abang Cs Gulung Tikar

JAKARTA - Menjamurnya toko online membuat pedagang pasar tanah abang kehilangan pelanggan. Bahkan fenomena belanja online ini membuat pemilik toko offline gulung tikar.

Kemajuan teknologi saat ini membuat masyarakat semakin mudah saat berbelanja. Sebab sambil berselancar di media sosial, masyarakat bisa sekaligus berbelanja kebutuhannya lewat platform penjualan di sosial commerce.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan harga jual pakaian yang dijajakan pada platform penjualan online itu memang cenderung lebih murah. Lewat platform penjualan online tersebut, para produsen sudah berhasil untuk memangkas rantai pasok sehingga barang bisa sampai langsung ke konsumen akhir.

"Digitalisasi sudah membuat pasar konvensional itu menurun, terutama di kota-kota besar, karena itu memotong rantai pasok, rantai distribusi barang yang tadinya ada penjual sebagai trader, semua akhirnya masuk ke e-commerce atau sosial commerce. Itu yang masuk bukan hanya pedagang, tapi yang masuk langsung pabriknya," ujar Tauhid Ahmad saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (16/9/2023).

Turunnya pabrik-pabrik atau produsen pakaian ke platform perdagangan online membuat harga jual bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan yang dijajakan di toko offline. Mengingat pedagang toko sendiri juga mengambil margin dari hasil jualannya.

"Memang pada akhirnya para pedagang kita yang sebagian besar barangnya bukan barang sendiri tapi barang ngambil dari pabrikan, itu akhirnya lama-kelamaan mati," kata Tauhid Ahmad.