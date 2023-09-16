Suasana Pemakaman CEO GE Handry Satriago

JAKARTA - Suasana pemakaman CEO General Electric Indonesia Handry Santiago. CEO GE Handry Satriago meninggal dunia pagi ini, Sabtu (16/9/2023).

Suasana haru mengiringi pemakaman Hendry yang berlokasi di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Pantauan MNC Portal di Lokasi, jenazah Hendry tiba sekira di pemakaman pada pukul 16.00 WIB dan disambut haru oleh para keluarga maupun kerabat yang sudah lebih dahulu di lokasi.

Pada prosesi pemakaman tersebut, juga terlihat sutradara sekaligus produser film, Mohammad Rivai Riza atau yang lebih dikenal dengan nama Riri Riza dan pegiat pendidikan sekaligus psikolog, yaitu Najelaa Shihab.

Riri Riza juga mengenang sosok almarhum sebagai kepribadian yang cukup concern di dunia pendidikan, bahkan kontribusinya dunia seni dan budaya juga menjadi hal cukup dikenang bagi Riri Riza.

BACA JUGA: Karier Handry Satriago CEO General Electric Indonesia yang Meninggal Dunia

"Dalam dunia kebudayaan juga handry punya aktivitas yang sangat lengkap, karena menyelenggarakan beberapa pertunjukan, mendukung beberapa kegiatan kebudayaan, menerbitkan buku, buku2 handry itu buku buku yang cukup best seller di banyak periode saya terakhir," ujar Riri Riza di TPU Menteng Pulo, Sabtu (16/9/2023).

Senada, saudara kandung presenter Najwa Shihab, Najelaa Shihab juga mengenang sosok almarhum yang cukup banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia lewat berbagai inisiatifnya.