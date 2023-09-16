Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suasana Pemakaman CEO GE Handry Satriago

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |19:30 WIB
Suasana Pemakaman CEO GE Handry Satriago
Pemakaman CEO GE Handry Satriago (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Suasana pemakaman CEO General Electric Indonesia Handry Santiago. CEO GE Handry Satriago meninggal dunia pagi ini, Sabtu (16/9/2023).

Suasana haru mengiringi pemakaman Hendry yang berlokasi di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Pantauan MNC Portal di Lokasi, jenazah Hendry tiba sekira di pemakaman pada pukul 16.00 WIB dan disambut haru oleh para keluarga maupun kerabat yang sudah lebih dahulu di lokasi.

Pada prosesi pemakaman tersebut, juga terlihat sutradara sekaligus produser film, Mohammad Rivai Riza atau yang lebih dikenal dengan nama Riri Riza dan pegiat pendidikan sekaligus psikolog, yaitu Najelaa Shihab.

Riri Riza juga mengenang sosok almarhum sebagai kepribadian yang cukup concern di dunia pendidikan, bahkan kontribusinya dunia seni dan budaya juga menjadi hal cukup dikenang bagi Riri Riza.

"Dalam dunia kebudayaan juga handry punya aktivitas yang sangat lengkap, karena menyelenggarakan beberapa pertunjukan, mendukung beberapa kegiatan kebudayaan, menerbitkan buku, buku2 handry itu buku buku yang cukup best seller di banyak periode saya terakhir," ujar Riri Riza di TPU Menteng Pulo, Sabtu (16/9/2023).

Senada, saudara kandung presenter Najwa Shihab, Najelaa Shihab juga mengenang sosok almarhum yang cukup banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia lewat berbagai inisiatifnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement