HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Andre Rosiade, Anggota DPR RI Ayah Azizah Salsha Mertua Pratama Arhan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:39 WIB
Mengenal Andre Rosiade, Anggota DPR RI Ayah Azizah Salsha Mertua Pratama Arhan
Ilustrasi untuk Andre Rosiade yang viral beberapa waktu lalu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mari mengenal sosok Andre Rosiade anggota DPR RI ayah Azizah Salsha mertua Pratama Arhan. Dia merupakan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra yang sempat mendapat sorotan netizen meskipun bukan karena prestasi politiknya.

Pasalnya, pada pertengahan Agustus 2023 lalu ia resmi menikahkan putri sulungnya dengan bintang sepak bola Indonesia, Pratama Arhan. Pernikahan yang berlangsung di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang itu pun dihadiri oleh beberapa tokoh penting negeri ini.

Belum banyak yang tahu siapa Andre Rosiade anggota DPR RI ayah Azizah Salsha mertua Pratama Arhan tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (15/9/2023), Andre Rosiade merupakan politisi kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 7 November 1978. Andre diketahui lahir dari pasangan Yanziwar Ade dan Rosita Yurnetty.

Berdasarkan catatan di laman DPR RI, Andre Rosiade pernah mengenyam pendidikan dasar di SD Yos Sudarso Padang pada 1985-1991. Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah di SMP Yos Sudarso Padang pada 1991-1994.

Setelah lulus SMP, ia pun melanjutkan pendidikannya ke SMAN 2 Padang pada 1994 hingga 1997. Pendidikan Andre Rosiade berlanjut ke perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada 1997-2002.

Halaman:
1 2
