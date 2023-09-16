Pak Bas Bahas Kebutuhan Air Bersih di IKN dengan USAID

JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima kunjungan dari USAID Mission Director Indonesia Jeffery Cohen dan Director Environment Office USAID Indonesia Brian Dusza. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat kerja sama dan kolaborasi antara kedua negara dalam mengatasi permasalahan di bidang air minum, sanitasi, dan solid waste management (pengelolaan limbah padat).

Kerja sama antara USAID dan Kementerian PUPR yang dilaksanakan melalui Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH Tangguh) dengan anggaran sebesar USD44,1 juta, telah berperan penting dalam mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan manajemen kebersihan, khususnya di daerah perkotaan yang rentan.

Melalui program ini, USAID dan Kementerian PUPR juga telah memperkuat tata kelola dan pembiayaan di sektor air, sanitasi, dan pengelolaan sumber daya air.

“Kerja sama yang telah terjalin sangat baik. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak dapat mengurangi stunting,” kata Basuki, Sabtu (16/9/2023).

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah yang signifikan melalui program penyediaan air bersih perkotaan dan pedesaan. Tercatat, saat ini akses air bersih telah mencapai 90%, sementara sanitasi mencapai sekitar 80%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan lingkungan yang lebih sehat dan bersih.

Pada pertemuan ini, Basuki dan delegasi USAID juga membahas mengenai progres pengembangan infrastruktur di IKN Nusantara. Terutama di sektor penyediaan air baku.

“Untuk kebutuhan IKN Nusantara, kami membutuhkan water resource yang baru. Sehingga, Kementerian PUPR telah membangun Bendungan Sepaku Semoi untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter/detik dan Intake Sungai Sepaku dengan kapasitas 3.000 liter/ detik,” jelas Basuki.