Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

2 Cara Gampang Menemukan Titik Spot Orderan Gojek

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:20 WIB
2 Cara Gampang Menemukan Titik Spot Orderan Gojek
Ilustrasi untuk titik spot orderan gojek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ada beberapa cara menemukan titik spot orderan Gojek yang sangat mudah, gampang dan sederhana untuk dilakukan.

Hal ini penting dipahami demi membuat konsumen tidak merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi transportasi online satu ini. Terutama bagi kamu yang bekerja sebagai driver Gojek.

Tentu ada berbagai langkah dan cara dalam menemukaan pemetakan tempat, orderan serta juga waktu yang cepat dalam melakukan orderan. Bagaimana cara tepatnya? Simak jawaban lengkap melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (16/9/2023), terkait 2 cara gampang menemukan titik spot orderan Gojek.

1. Gunakan Aplikasi Driver Finder

  • Segera pergi ke laman aplikasi Google Play dan ketik nama Driver Finder pada kolom pencarian
  • Kemudian segera pasang aplikasi tersebut dengan cara mengklik pasang atau instal, tunggu hingga proses pengunduhan dan penginstalan selesai.
  • Jika sudah selesai, maka aplikasi tersebut akan menuju pada halaman awal yaitu pilihan titik koordinat
  • Harap driver gojek mengklik titik yang berpotensi besar memperoleh banyak penumpang. Terakhir, driver bisa melakukan penyesuaian terkait jenis jasa yang ditawarkan, contoh Go-ride, Go Food dll.
  • Apabila sudah maka driver bisa segera mempraktikannya secara langsung dilapangana atau dapat mencari titik koordinat lain ketika ditemui sepi penumpang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191951//gopay-8RAv_large.jpg
Pengguna GoPay Bisa Tahu Kilas Balik Keuangan 2025, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475//goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189279//gojek-nB6U_large.jpg
Cara Cek Gojek Wrapped 2025: Intip Total Transaksi dan Riwayat Perjalanan Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710//gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185502//goto-Fi9Y_large.jpg
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185496//patrick_walujo-7ncb_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement