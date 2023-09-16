Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kronologi Persaingan Indomie vs Mie Gaga

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:29 WIB
Kronologi Persaingan Indomie vs Mie Gaga
Ilustrasi untuk kasus Indomie vs Mie Gaga (Foto: Myfoodstory)
JAKARTA- Kronologi kasus Indomie vs Mie Gaga sangat menarik perhatian para netizen karena menyangkut makanan favorit bangsa Indonesia.

Perseteruan antar perusahaan Indomie VS Gaga belakangan ini mencuat dan viral di media sosial, khususnya Tiktok. Bagaimana tidak, dalam video viral tersebut dijelaskan bahwa sosok bernama Djajadi Djaya, pemilik brand Gaga, adalah sosok yang menciptakan produk Indomie pertama kali.

Lantas informasi tersebut membuat geger banyak publik Indonesia. Sebab diketahui sosok pemilik Indomie yang dikenal publik adalah Sudono Salim. Otomatis video tersebut menjadi perhatian banyak orang yang penasaran dengan perseteruan antara Indomie vs Mie Gaga.

Lalu bagaimana cerita dan kronologi awal di balik perseteruan dua brand tersebut? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (16/9/2023) terkait kronologi kasus Indomie vs Mie Gaga.

Penjelasan dari video tersebut memaparkan secara informasi awal bahwa pembuat produk Indomie pertama kali adalah sosok Djajadi Djaya pada tahun 1972. Kemudian seiring berjalanya waktu, produk buatannya kian populer dan digemari banyak orang di Indonesia.

Lalu setelah itu, Djajadi Djaya mendapat ajakan tawaran kerjasama bisnis oleh Sudono Salim selaku bos Sarimi. Imbas dari kolaborasi tersebut maka keduanya lantas mendirikan perusahaan besar Indofood yang dikelola oleh dua orang. Djajadi Djaya mendapatkan posisi sebagai pemegang saham utama Indofood senilai 57,5%. Sedangkan bos Sarimi, hanya menguasai 42,5 persen saham.

Namun seiring berjalannya waktu keadaan mulai berubah setelah Djajadi Djaya mengalami krisis keuangan pada tahun 1993 silam. Dampak dari kesulitan yang dialaminya justru mendadak membuat dirinya kian tersingkir dari jajaran pemegang saham perusahaan Indomie.

Halaman:
1 2
