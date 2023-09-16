Cara Mudah Tarik Tunai BRI Tanpa Kartu di ATM BRI dan ATM Bersama

Cara mudah tarik tunai BRI tanpa kartu di ATM BRI dan ATM Bersama (Foto: Okezone)

JAKARTA - Cara mudah tarik tunai BRI tanpa kartu di ATM BRI dan ATM Bersama. Terdapat cara mudah tarik tunai BRI tanpa kartu di ATM BRI dan ATM Bersama hanya dengan menggunakan smartphone.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menghadirkan kemudahan baru untuk para nasabahnya agar dapat mengakses layanan tarik tunai tanpa menggunakan kartu fisik. BRI mencoba berkaca dengan perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari yang cenderung menggunakan aplikasi keuangan mobile.

Dibuatlah terobosan inovasi ini yang ditujukan agar nasabah dapat bertransaksi dengan nyaman dan praktis. Fitur ini dapat digunakan oleh nasabah BRI maupun partner bisnis BRI.

Nasabah dapat memasukkan nomor virtual account yang ditampilkan di layar aplikasi Partner Bisnis dan menggunakannya sebagai akses fitur tarik tunai tanpa kartu yang tersedia di ATM/CRM BRI.

Dengan layanan ini, pengguna dapat melakukan tarik tunai saldo dengan mudah dan cepat tanpa khawatir saat tidak membawa kartu fisik di ATM BRI seluruh Indonesia.

Dirangkum Okezone, Sabtu (16/9/2023), berikut adalah cara mudah tarik tunai BRI tanpa kartu di ATM BRI dan ATM Bersama.

- Install Aplikasi BRI Mobile (BRImo)

Langkah awal yang harus dilakukan yaitu mengunduh aplikasi BRI Mobile di Google Play Store (bagi pengguna Android) dan App Store (bagi pengguna ios) ke smartphone yang Anda gunakan.

- Registrasi dan Aktivasi Akun

Setelah berhasil diunduh, buka aplikasi dan ikuti langkah registrasi yang disediakan dan masukkan informasi valid terkait beberapa data pribadi Anda. Setelah itu, masukan kode aktivasi setelah Anda menerimanya lewat SMS untuk mengaktifkan akun yang Anda buat.