Ternyata Segini Gaji Pegawai KPK

JAKARTA – Ternyata segini gaji pegawai KPK. Pemerintah telah menetapkan gaji atau tunjangan kinerja (tukin) kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tunjangan tersebut telah tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2023 yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2023.

Adapun, Pasal 2 Ayat 1 dalam Perpres itu berbunyi, Pegawai di lingkungan KPK, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Lebih lanjut, tunjangan yang dimaksud pada Ayat 1 diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa selain mendapatkan gaji yang sudah ditentukan, pegawai KPK juga akan mendapatkan tunjangan pada setiap bulannya. Tukin atau tunjangan kinerja ini akan diberikan pada pegawai sesuai capaian kinerjanya. Tukin tersebut tidak akan diberikan pada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, dinonaktifkan dan diberhentikan dari jabatannya.

Sementara itu, terdapat 17 kelas jabatan di lingkungan KPK dan yang mana pemberian tukin akan disesuaikan berdasarkan kelas dan jabatannya.