Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Pegawai KPK

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |12:12 WIB
Ternyata Segini Gaji Pegawai KPK
Gaji pegawai KPK (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata segini gaji pegawai KPK. Pemerintah telah menetapkan gaji atau tunjangan kinerja (tukin) kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tunjangan tersebut telah tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2023 yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2023.

Adapun, Pasal 2 Ayat 1 dalam Perpres itu berbunyi, Pegawai di lingkungan KPK, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Lebih lanjut, tunjangan yang dimaksud pada Ayat 1 diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa selain mendapatkan gaji yang sudah ditentukan, pegawai KPK juga akan mendapatkan tunjangan pada setiap bulannya. Tukin atau tunjangan kinerja ini akan diberikan pada pegawai sesuai capaian kinerjanya. Tukin tersebut tidak akan diberikan pada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, dinonaktifkan dan diberhentikan dari jabatannya.

Sementara itu, terdapat 17 kelas jabatan di lingkungan KPK dan yang mana pemberian tukin akan disesuaikan berdasarkan kelas dan jabatannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164408/wamenaker-7nzw_large.png
Kena OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Harta Kekayaan Rp17,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152179/menteri_pu_pecat_3_pu_sumut-ganG_large.jpg
Menteri PU Pecat 3 Pejabat BBPJN Sumut Usai Tejaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130766/rudi_setiawan-dB8H_large.jpg
Ternyata Segini Harta Kekayaan Rudi Setiawan yang Jadi Kapolda Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/455/3119624/ketua_kpk-Jalr_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Ketua KPK Setyo Budiyanto 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/622/3094550/banyak-pejabat-tak-jujur-soal-harta-kekayaan-ternyata-begini-cara-mengisi-lhkpn-secara-online-nfyk5zOcKB.jpg
Banyak Pejabat Tak Jujur soal Harta Kekayaan, Ternyata Begini Cara Mengisi LHKPN Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091847/harta-kekayaan-pj-wali-kota-pekanbaru-risnandar-mahiwa-6-bulan-menjabat-langsung-ditangkap-kpk-punya-banyak-barang-mewah-qmSoFVSzpN.jpg
Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, 6 Bulan Menjabat Langsung Ditangkap KPK! Punya Banyak Barang Mewah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement