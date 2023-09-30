RI Kembangkan Biomassa, Ini Manfaat bagi Ekonomi

JAKARTA - Pengembangan biomassa sebagai rantai pasok energi untuk pembangkit yang dilakukan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dinilai tak hanya mendatangkan penghematan bagi perusahaan, namun justru membuka lapangan pekerjaan dan ceruk ekonomi baru bagi masyarakat.

Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia Antonius Aris Sudjatmiko mengatakan, sejak tahun lalu, PLN EPI fokus melakukan pengembangan biomassa lewat tiga sektor utama.

Pertama, pengembangan hutan energi. Kedua, pengelolaan sampah kota jadi bahan baku energi. Ketiga, pengolahan sampah pertanian atau agriwaste. Ketiga aspek ini justru melibatkan masyarakat sebagai motor penggerak utama.

"Dalam pengembangan rantai pasok biomassa, justru keterlibatan masyarakat menjadi peran penting. Dulu, kita menjadikan masyarakat sebagai objek, sebagai pengguna energi, tapi sekarang mereka menjadi produsen energi, mereka sebagai pengelola energi. Itulah yang menjadi mitra utama kami untuk biomassa," ujar Aris dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Aris merinci PLN EPI mengajak kelompok perempuan eks-GAM (Gerakan Aceh Merdeka) untuk mengelola lahan kritis menjadi lahan produktif di Aceh. Sedangkan, petani karet di Lampung mampu memasok bonggol jagung dan sisa pertanian karet untuk jadi bahan baku biomassa.

Selain itu, di Jawa Barat, PLN EPI mengembangkan sodas dari sisa pengolahan hutan energi. Kemudian di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ada pasokan biomassa sebesar 100 ton per tahun yang melibatkan 530 warga mengelola sampah dan sisa pertanian menjadi energi alternatif.

"Lewat upaya-upaya ini, pemanfaatan 1 ton biomassa mampu menyerap lapangan pekerjaan sampai 10 orang," tambah Aris seperti dilansir Antara.