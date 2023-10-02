Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Bulan Dibuka Menguat ke Level 6.951

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |09:18 WIB
IHSG Awal Bulan Dibuka Menguat ke Level 6.951
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal bulan dibuka menguat pada perdagangan Senin (2/10/2023). IHSG hari ini dibuka menguat 0,16% di 6.951,22 pada perdagangan awal bulan Oktober.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit mampu bertahan hijau 0,13% di 6.948,73. Sebanyak 199 saham menguat, 102 melemah, dan 263 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp329,72 miliar, dari net-volume 343,16 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung ikut menguat antara lain indeks LQ45 naik 0,32% di 955,78, indeks JII menguat 0,07% di 563,82, indeks MNC36 melesat 0,26% di 365,99, sedangkan IDX30 tumbuh 0,32% di 494,94.

Mayoritas sektoral indeks bergerak di zona hijau yakni kesehatan 0,14%, infrastruktur 0,42%, konsumer nonsiklikal 0,12%, siklikal 0,08%, bahan baku 0,08%, teknologi 0,34%, transportasi 0,66%, dan properti 0,17%. Sedangkan yang melemah adalah keuangan 0,06%, energi 0,08%, dan industri 0,06%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176649/boy_thohir-v9Us_large.png
Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham Merdeka Gold Resources (EMAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/278/3175722/purbaya-iW4Z_large.jpg
Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Pamer IHSG Naik Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174556/ihsg_menguat-9vQ5_large.jpg
IHSG Diprediksi Tembus 8.170 Pekan Depan, Ini Penopangnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement