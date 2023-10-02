IHSG Awal Bulan Dibuka Menguat ke Level 6.951

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal bulan dibuka menguat pada perdagangan Senin (2/10/2023). IHSG hari ini dibuka menguat 0,16% di 6.951,22 pada perdagangan awal bulan Oktober.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit mampu bertahan hijau 0,13% di 6.948,73. Sebanyak 199 saham menguat, 102 melemah, dan 263 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp329,72 miliar, dari net-volume 343,16 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung ikut menguat antara lain indeks LQ45 naik 0,32% di 955,78, indeks JII menguat 0,07% di 563,82, indeks MNC36 melesat 0,26% di 365,99, sedangkan IDX30 tumbuh 0,32% di 494,94.

Mayoritas sektoral indeks bergerak di zona hijau yakni kesehatan 0,14%, infrastruktur 0,42%, konsumer nonsiklikal 0,12%, siklikal 0,08%, bahan baku 0,08%, teknologi 0,34%, transportasi 0,66%, dan properti 0,17%. Sedangkan yang melemah adalah keuangan 0,06%, energi 0,08%, dan industri 0,06%.