HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: 2 Jenis Obligasi Berdasarkan Penerbit

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |10:03 WIB
Tips MotionTrade: 2 Jenis Obligasi Berdasarkan Penerbit
Mengenal 2 jenis obligasi berdasarkan penerbit (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – Tips motiontrade akan menjabarkan mengenai jenis obligasi berdasarkan penerbit. Motiontrade adalah aplikasi milik MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas bukan hanya menyediakan layanan investasi saham. MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana dan obligasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam mengatur portofolio, investor perlu melakukan diversifikasi pada beberapa instrumen investasi. Dengan melakukan diversifikasi, risiko investasi pada suatu instrumen dapat diimbangi oleh instrumen lainnya jika terjadi pelemahan tren di salah satu instrumen pada portofolio Anda. Anda dapat melakukan diversifikasi pada obligasi atau surat utang.

Obligasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, salah satunya berdasarkan institusi yang menerbitkan obligasi tersebut. MotionTrade merangkum 2 (dua) jenis obligasi berdasarkan penerbitnya, antara lain:

1. Obligasi Korporasi (Corporate Bond)

Obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi bisa merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bisa juga merupakan badan usaha milik swasta. Perusahaan akan melakukan pembayaran kupon sesuai jadwal yang ditentukan dan mengembalikan pokok kepada Investor pada saat jatuh tempo.

Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan biasanya bertujuan untuk menghimpun modal pengembangan bisnis suatu perusahaan. Jika Anda tertarik berinvestasi pada obligasi korporasi, Anda harus memperhitungkan kondisi perusahaan yang menerbitkan karena mempengaruhi kemampuan bayar pokok dan kupon obligasi.

Halaman:
1 2
