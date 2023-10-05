Hary Tanoe: Indonesia Penting Miliki Pemimpin yang Paham Ekonomi

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan kriteria penting menjadi pemimpin Indonesia. Menurutnya pemimpin-pemimpin Indonesia harus paham soal ekonomi.

"Indonesia penting memiliki pemimpin-pemimpin yang paham ekonomi, karena masalah terbesar kedepan yaitu ekonomi dan persaingan ekonomi global yang harus mampu dihadapi," tegasnya, dalam acara MNC Forum LXXII (72) bertema Membangun Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Emas dan Memahami Arti Nasionalisme yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Selanjutnya, Indonesia juga harus mampu mengelola bonus demografi yang didapatkan.

"Karena kalau tidak bisa mengelola dengan baik, yang tadinya merupakan suatu kesempatan luar biasa ketika kita nanti capai kemerdekaan emas kita ini bisa jadi ancaman juga kalau kita tidak bisa antara lain, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan pendidikan yang cukup, dan lain sebagaimananya," terangnya.

"Intinya yang ingin saya garis bawahi, pertumbuhan ekonomi itu harus distribusinya semua dapat, kalau semua dapat kita bisa konsisten dengan pertumbuhan tinggi," lanjutnya.