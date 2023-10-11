Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Ajak UMKM Binaan Pamer Produk Kreatif di Inacraft

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:29 WIB
Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Ajak UMKM Binaan Pamer Produk Kreatif di Inacraft
Foto: dok Pegadain
A
A
A

Jakarta-Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara “International Handicraft Trade Fair” (Inacraft) kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) mulai tanggal 4-8 Oktober 2023. PT Pegadaian berkesempatan mengajak UMKM binaannya untuk dapat unjuk gigi memamerkan produk hasil karya UMKM agar naik kelas dan lebih dikenal luas oleh publik.

Event bertajuk “From Smart Village to Global Market” ini dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pameran Inacraft semakin baik dan menarik.

"Saya melihat dari tahun ke tahun pameran Inacraft ini semakin baik dan semakin menarik karena brand-nya sudah kita kenal semua, (Inacraft) sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara," kata Jokowi pada Rabu (04/10/2023).

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN yang juga merupakan Komisaris Utama PT Pegadaian, Loto Srinaita Ginting turut hadir dalam pembukaan pameran Inacraft 2023. Dalam kegiatan tersebut, Loto berkesempatan untuk mengunjungi booth UMKM Binaan Pegadaian.

"Inacraft ini merupakan pameran terbesar di Asia Tenggara. Jadi produk-produk yang dipamerkan di sini yang berkualitas baik, sehingga harus dimanfaatkan oleh UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produknya kepada calon pembeli. Dan untuk para UMKM juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan pembeli agar bisa menjadi masukan untuk perbaikan produk kedepannya," tutur Loto.

Dari ratusan UMKM binaan yang dimiliki oleh Pegadaian, ada 3 pelaku usaha yang terpilih untuk membuka booth, diantaranya Zakiyya Hampers milik Nur Aini, FayRa Ecoprint milik Emsarieni Ameleta dan Rima Batik milik Hidayah Rima Yurnawati.

Keterlibatan UMKM binaan Pegadaian di ajang Inacraft merupakan bentuk komitmen perusahaan sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro yang concern terhadap kesejahteraan dan kemajuan UMKM lokal, untuk dapat naik kelas dan berdaya saing agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi pelaku usaha yang siap melangkah masuk ke pasar internasional.

(Fitria Dwi Astuti )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965//ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546//dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178536//menteri_maman-J2LY_large.jpg
Menteri Maman Klarifikasi dan Minta Maaf Soal Produk Tiruan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194//batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178106//hipmi-cOAV_large.jpg
Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/2/3177983//alfamart_run-NJfr_large.jpeg
Catat Rekor MURI! Goodie Bag 40 Kg Alfamart Run Diboyong dari Senayan ke Yogyakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement