Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Ajak UMKM Binaan Pamer Produk Kreatif di Inacraft

Jakarta-Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara “International Handicraft Trade Fair” (Inacraft) kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) mulai tanggal 4-8 Oktober 2023. PT Pegadaian berkesempatan mengajak UMKM binaannya untuk dapat unjuk gigi memamerkan produk hasil karya UMKM agar naik kelas dan lebih dikenal luas oleh publik.

Event bertajuk “From Smart Village to Global Market” ini dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pameran Inacraft semakin baik dan menarik.

"Saya melihat dari tahun ke tahun pameran Inacraft ini semakin baik dan semakin menarik karena brand-nya sudah kita kenal semua, (Inacraft) sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara," kata Jokowi pada Rabu (04/10/2023).

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN yang juga merupakan Komisaris Utama PT Pegadaian, Loto Srinaita Ginting turut hadir dalam pembukaan pameran Inacraft 2023. Dalam kegiatan tersebut, Loto berkesempatan untuk mengunjungi booth UMKM Binaan Pegadaian.

"Inacraft ini merupakan pameran terbesar di Asia Tenggara. Jadi produk-produk yang dipamerkan di sini yang berkualitas baik, sehingga harus dimanfaatkan oleh UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produknya kepada calon pembeli. Dan untuk para UMKM juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan pembeli agar bisa menjadi masukan untuk perbaikan produk kedepannya," tutur Loto.

Dari ratusan UMKM binaan yang dimiliki oleh Pegadaian, ada 3 pelaku usaha yang terpilih untuk membuka booth, diantaranya Zakiyya Hampers milik Nur Aini, FayRa Ecoprint milik Emsarieni Ameleta dan Rima Batik milik Hidayah Rima Yurnawati.

Keterlibatan UMKM binaan Pegadaian di ajang Inacraft merupakan bentuk komitmen perusahaan sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro yang concern terhadap kesejahteraan dan kemajuan UMKM lokal, untuk dapat naik kelas dan berdaya saing agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi pelaku usaha yang siap melangkah masuk ke pasar internasional.

(Fitria Dwi Astuti )