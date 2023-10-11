Advertisement
HOME FINANCE

Kementerian PUPR Proyeksikan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Perkotaan Pada 2045

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |11:08 WIB
Kementerian PUPR Proyeksikan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Perkotaan Pada 2045
Pameran 'Suatu Hari yang Baik 2045' dalam peringatan HHD - HKD 2023. (Foto: dok Kementerian PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan serangkaian kegiatan pendukung puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia (HHD-HKD) 2023.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HHD-HKD 2023 yang bertemakan 'Ekonomi Perkotaan yang Tangguh menuju Permukiman Berkelanjutan untuk Semua'. 

Salah satu kegiatan yang diadakan yaitu pameran bertajuk 'Suatu Hari yang Baik 2045' yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 2-19 Oktober 2023. Pameran ini tidak dipungut biaya (gratis) dan terbuka bagi masyarakat umum.

"Pameran ini memuat tentang pembelajaran perkembangan permukiman dan perkotaan di Indonesia 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Dengan kualitas yang lebih baik, dan sesuai cita-cita yang dilahirkan dari Konferensi Habitat sebagaimana tercantum dalam New Urban Agenda (NUA) yang selaras dengan Sustainable Development Goals dan juga amanat Presiden," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti pada Konferensi Pers Peringatan HHD-HKD 2023, Senin (2/10/2023) lalu.

Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Dian Irawati juga membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, selain sebagai proyeksi kondisi permukiman dan perkotaan di Indonesia dari masa ke masa, pameran ini juga sebagai media pembelajaran bagi generasi muda. Agar dapat melihat dan mempelajari praktik terbaik pembangunan permukiman dan perkotaan di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
